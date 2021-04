Significativi miglioramenti della situazione Covid a Foligno

Lo rileva il sindaco, Stefano Zuccarini.

“Il numero dei positivi a martedì 6 aprile è di 292 cittadini – aggiunge -, rispetto ai 387 registrati la scorsa settimana con una diminuzione di oltre un quarto dei casi, che segue il calo di oltre il 18% della settimana precedente. Abbiamo 147 nuovi guariti – ha sottolineato ancora Zuccarini -, con un totale che dai 3.259 di martedì scorso, sale ai 3.406 di oggi: un incremento delle guarigioni di oltre il 10% che consolida il dato del più 6,4% della scorsa settimana. Fanno registrare un calo del 26% i soggetti in isolamento contumaciale, che dai 338 di martedì scorso scendono a 243, per la prima volta sotto quota 300. Scende per la prima volta sotto quota 50 il numero dei ricoverati, che attualmente sono 42. La città di Foligno si attesta quindi nella terza fascia come indice di contagio nell’ambito regionale. Intanto prosegue a pieno regime l’attività sia del ‘punto vaccinazioni’ dell’aeroporto di via Cagliari, che del centro tamponi negli ampi spazi del ‘parcheggio ospiti’ presso lo stadio del Foligno calcio”.