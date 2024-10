Si avvicina Umbria Fashion, l’evento ‘vetrina’ per giovani talenti

Si terrà sabato 19 e domenica 20 ottobre alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori – A Perugia, tra talk, Fashion Show e ospiti internazionali, spazio alle scuole del territorio. Fuori concorso gli studenti del laboratorio di Fashion Design dell’Unipg, guidati da Carolina Cucinelli

Scorre il countdown e si avvicina Umbria Fashion, l’evento che coniuga moda, arte e solidarietà nel cuore del centro storico di Perugia. Testimonial della seconda edizione, in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre, sarà Sergio Múñiz, attore spagnolo, modello e volto televisivo noto al pubblico italiano anche grazie alla vittoria dell’Isola dei famosi nel 2004, ma saranno tanti gli ospiti presenti alla Sala dei Notari di palazzo dei Priori: accanto a stilisti, modelle, giornalisti e personaggi di fama internazionale che hanno portato in alto il nome dell’Umbria nel campo della moda, si affiancano giovani talenti che si stanno formando nelle scuole del territorio.

“L’evento – ha spiegato, infatti, Laura Cartocci, founder e presidente di Umbria Fashion –, vuole trovare e valorizzare i giovani talenti, offrendo loro una vetrina per esprimersi e farsi conoscere. Umbria Fashion vuole creare un collegamento con le aziende del territorio a cui servono figure specializzate, non necessariamente stilisti, ma anche rammagliatrici, ricamatrici, operatori per macchinari computerizzati per il taglio e assemblaggio ed esperti di fashion marketing. Per questo abbiamo deciso di coinvolgere le scuole del territorio, attraverso delle competizioni, novità di quest’anno”.

Alle competizioni prenderanno parte studenti dell’Accademia di Belle Arti (Aba) ‘Pietro Vannucci’ e Nuovo Istituto Design (Nid) di Perugia, che sono stati chiamati a realizzare ciascuno cinque abiti ispirati al divin pittore Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come il Perugino, che tengano conto degli elementi che hanno caratterizzato lo stile dell’artista, con particolare riferimento ai paesaggi umbri, presenti nelle sue opere dai colori vividi, quali l’azzurro intenso del cielo, gli arancioni dei tramonti, le tonalità del verde delle campagne e del turchese dei laghi. Agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo moda, poi (Istituto omnicomprensivo ‘Bernardino di Betto’, Istituto di istruzione superiore ‘Cavour-Marconi-Pascal’ di Perugia, Istituto di istruzione superiore ‘Cassata-Gattapone’ di Gubbio, Istituto tecnico professionale ‘Spagna-Campani’ di Spoleto e Istituto omnicomprensivo Ipsia-Cpia ‘Sandro Pertini’ di Terni), è stato assegnato come tema l’Aurora umbra di Gerardo Dottori, dove forme dolci, eleganti e vigorose, volumi irregolari protesi verso l’alto e i colori del cielo, delle montagne, delle colline e dei laghi sono i tratti distintivi. Ogni scuola è stata chiamata a realizzare tre abiti e una giura di esperti decreterà il vincitore per ogni categoria, ovvero Creatività, Sartorialità, Ricerca dei tessuti e Sostenibilità dei capi. Ai vincitori verranno consegnate delle creazioni dell’artista Roberto Domiziani.

I Fashion Show di Aba e Nid si terranno sabato 19 alle 18.30, mentre gli abiti degli istituiti superiori sfileranno domenica alle 19. Un’altra competizione molto attesa è il Contest stilisti emergenti, in programma sabato alle 19.45, con proclamazione del vincitore domenica alla stessa ora, a chiusura della due giorni di evento. Agli aspiranti fashion designer è stato chiesto di farsi interpreti del proprio tempo proponendo un abito ispirato al pittore Alberto Burri, che tenga conto degli elementi che hanno caratterizzato lo stile dell’artista, con particolare riferimento all’opera ‘Rosso Plastica’, dove forma ed equilibrio sono caratteristiche ricorrenti, insieme all’utilizzo della materia plastica, anche distrutta e riutilizzata, che a contatto con il fuoco si apre e si torce, così come gli strati di cellophane che danno luogo a giochi di trasparenze. Fuori concorso, infine, parteciperanno gli studenti del Laboratorio di Fashion Design, del corso di Laurea in Design dell’Università degli studi di Perugia, che insieme alla docente Carolina Cucinelli hanno lavorato per quattro mesi ad un progetto di moda incentrato proprio sui tre artisti umbri, Dottori, Burri e Il Perugino, divenuto anche materia d’esame. Le loro creazioni sfileranno sabato nel Fashion Show delle 18.30. Per tutti gli aggiornamenti e il programma completo di Umbria Fashion: www.umbriafashion.it.