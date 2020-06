Sei Comuni avviano il progetto “Benvenuti Bebè 2020”. A tutte le famiglie un kit di benvenuto con prodotti per la cura del neonato

Una cordata di 6 comuni presenta il Progetto “Benvenuti Bebè 2020” che nasce da una iniziativa di welfare fra i Comuni della Zona Sociale 4, Capofila Marsciano, Todi, Deruta, Collazzone, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Fratta Todina. Per dare il benvenuto al nuovo nascituro ogni comune regalerà a tutti i genitori residenti in tali Comuni un kit completo con numerosi prodotti per la salute e il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Il piccolo presente arriverà direttamente a casa accompagnato da una lettera con le istruzioni per ritirare gratuitamente il kit nelle due farmacie presenti nel territorio. All’interno ci saranno prodotti utili per la prima infanzia insieme alla Carta dei Servizi. Si tratta di un progetto di welfare che si ispira ai Paesi scandinavi che è diventato un modello adottato da molti Comuni Italiani.