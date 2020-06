Cinque borse di studio in memoria di Claudio Conti. Tommasina Ponziani: “Nel sorriso dei ragazzi che le riceveranno c’è la grande generosità di mio figlio Claudio, che ha dedicato la sua beve vita agli altri

L’emergenza covid non ferma il progetto che l’associazione “Claudio Conti” porta avanti da anni per sostenere gli studenti meritevoli dell’istituto comprensivo Felice Fatati di Terni.

Anche quest’anno la onlus guidata da Tomassina Ponziani consegnerà le borse di studio a studenti che si sono distinti per l’impegno costante e le eccellenti competenze conseguite.

“Nel sorriso dei ragazzi che le riceveranno – dice Tomassina – c’è la grande generosità di mio figlio Claudio, che ha dedicato la sua beve vita agli altri”.

Le cinque borse di studio, che consistono in buoni libro, saranno consegnate lunedì 22 giugno alle 12, nell’istituto Felice Fatati, ai migliori alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Presenti l’assessore al welfare del Comune di Terni, Cristiano Ceccotti, la presidente dell’associazione, Tomassina Ponziani e la dirigente dell’istituto comprensivo Fatati, Paola Cannavale.

L’iniziativa è legata al progetto Adottiamo una scuola, condiviso con un patto di collaborazione tra l’associazione “Claudio Conti”, l’istituto Fatati e il Comune di Terni. Nell’ambito del patto è stato realizzato anche un laboratorio teatrale rivolto ai ragazzi della scuola per attingere dal vissuto dei ragazzi alla ricerca di forme di comunicazione e linguaggi che trasmettano i valori positivi del vivere insieme.

Quello con l’istituto Fatati è solo uno dei tanti progetti di solidarietà portati avanti dalla onlus nata in ricordo di Claudio.

Accanto all’inaugurazione della scuola di formazione professionale “Claudio Conti” realizzata in Uganda e al dormitorio che sarà costruito a breve, al sostegno ad un orfanotrofio della Bielorussia, a Terni l’associazione è in prima linea per sostenere le persone in difficoltà della città.