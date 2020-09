Sanità: “Entro dicembre una legge regionale su autismo e disturbi del neurosviluppo”

viene promosso dal presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta. L’esponente di Fratelli d’Italia auspica che

“entro dicembre venga approvata una legge regionale sul tema. È un argomento che ho particolarmente a cuore e nel quale credo molto in quanto non esiste ancora un testo di questo genere in Umbria ma soprattutto perché ritengo doveroso offrire risposte concrete alle famiglie, purtroppo sempre più numerose, che hanno bisogno di aiuto. L’obiettivo è quello di favorire le persone affette da disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico e proprio per questo è importante un consenso politico trasversale. In questo modo la nostra Umbria avrebbe tutte le carte in regola per diventare un modello per le altre Regioni italiane”.