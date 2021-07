Saet Umbria official supplier del Perugia Calcio. L’azienda perugina leader nella fornitura di sistemi di antifurto e videosorveglianza a supporto della società biancorossa per la manutenzione dello stadio “Renato Curi”

Il Perugia Calcio ha un partner di livello per la manutenzione dello stadio ‘Renato Curi’ in materia di videosorveglianza, controllo accessi e supporto tecnico per le moderne tecnologia applicate al calcio (VAR e Goal Line Tecnology). Nei giorni scorsi la società biancorossa ha concluso l’accordo con l’azienda perugina Saet Umbria per la fornitura ufficiale in vista della nuova stagione sportiva. Una partnership che fa tesoro di una lunga esperienza maturata nel settore dall’Amministratore Unico Simone Tomassini e da un gruppo di collaboratori affiatato e competente, che negli ultimi mesi hanno legato il loro ‘know how’ a Saet Italia, da oltre 45 anni il simbolo della sicurezza in ambito nazionale.