Riorganizzazione del punto nascita dell’ospedale della Media Valle del Tevere

A seguito della trasformazione dell’ospedale della Media Valle del Tevere di Pantalla in Centro per l’Emergenza Covid-19, è stata sospesa anche l’attività all’interno della struttura dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia.

“Per garantire al meglio le prestazioni sul territorio – spiega il direttore sanitario della Usl Umbria 1 Teresa Tedesco – è stata potenziata l’attività in tutte le sedi del distretto della Media Valle del Tevere (consultori di Todi, Marsciano e Deruta). In queste strutture l’equipe ospedaliera garantisce una presenza costante durante tutta la settimana ed è in grado di assicurare l’erogazione di prestazioni relative al monitoraggio della gravidanza, prestazioni ginecologiche prenotate con priorità B e d U, certificazione ed applicazione Legge 194/78, approfondimento diagnostico dello screening citologico, follow up patologie oncologiche, in linea con il piano di gestione delle attività territoriali della Regione”.