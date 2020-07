Riaprono i prelievi all’ospedale Media Valle del Tevere. Accessi solo con appuntamento



Da giovedì 16 luglio l’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla torna ad effettuare anche i prelievi del sangue. L’accesso sarà possibile dalle 7,30 con appuntamento tramite Cup nel rispetto delle normative anti-Covid. La riapertura segue quella di tutta l’area Chirurgica, che, dal 13 luglio, ha ripreso l’attività relativa alla gestione di interventi programmati e relative degenze.

Il cronoprogramma relativo alle riaperture delle singole strutture nella fase 3, quindi si va completando. Sono tornate, infatti, regolarmente funzionanti la dialisi, la diagnostica per immagini, il centro di procreazione medicalmente assistita e la cardiologia con la presa in carico di pazienti dimessi con danno miocardico o cardiochirurgico dal dipartimento cardiotoracico dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Medicina, inoltre, è stata organizzata per livelli assistenziali con un’equipe con competenze multidisciplinari. Il pronto soccorso, infine, ha riaperto il 15 giugno con distinti percorsi di accesso dedicati, per garantire la sicurezza dei pazienti.