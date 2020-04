Regione Umbria: 310mila euro per completare gli argini del fiume Nera. Interessata la zona da Terni a Narni per ridurre il pericolo delle esondazioni

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’ambiente, Roberto Morroni, ha approvato oggi, mercoledì 1 aprile, la delibera che anticipa 310.000 euro destinati ad uno stralcio di progettazione esecutiva per il completamento degli argini del Nera da Maratta fino a Narni Scalo ed attivare in questo modo il futuro finanziamento necessario per l’opera.

“E’ un primo intervento – hanno affermato gli assessori Morroni e Melasecche – che consentirà di attivare il finanziamento complessivo di circa 30.000.000 di euro che la Regione, quando sarà predisposto l’intero progetto preliminare e mano a mano l’esecutivo, andrà a chiedere al Ministero dell’Ambiente. Considerato che questa fase particolarmente difficile per il Paese potrà essere superata solo grazie ad una dose massiccia di investimenti in opere pubbliche, e fra questi quelli a tutela del rischio idrogeologico sono sacrosanti, grazie alla decisione della giunta riprende l’iter virtuoso che consentirà di mettere in sicurezza tutta la Conca ternana. Ed in più consentirà di migliorare le possibilità di sviluppo dell’area, visto che i vincoli attuali dovuti alla esondabilità di migliaia di ettari da Terni a Narni, impediscono il liberarsi di nuovi investimenti. È importante realizzare nuove opere ma altrettanto importante è progettare il futuro”.

