Regione: approvato rendiconto generale per il 2020

Voto positivo anche al programma delle attività del Difensore Civico Regionale per il 2022

La Prima Commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria si è riunita, in presenza nella Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni e in videoconferenza, per approvare il Rendiconto generale dell’amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2020. L’atto, di iniziativa della Giunta di Palazzo Donini, era stato illustrato dall’Assessore al Bilancio nella seduta della scorsa settimana. Inoltre i Commissari hanno ascoltato in audizione il Difensore Civico regionale, che ha illustrato il Programma di attività per il 2022. L’atto prevede per l’anno prossimo, tra le altre cose, l’organizzazione a Palazzo Cesaroni di una riunione del Coordinamento nazionale dei difensori civici regionali, un convegno con le associazioni di volontariato e del terzo settore e un piano di comunicazione per la difesa civica. Al termine dell’audizione la Prima Commissione ha approvato l’atto.