Regione: accordo tra Adisu e Ater

Nasce a Perugia lo studentato dell’ottagono

Sessanta nuovi alloggi dell’Adisu (Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario) per gli studenti universitari: in arrivo un nuovo studentato a Perugia, all’interno del complesso dell’Ottagono nel quartiere Bellocchio. Grazie a un finanziamento di 4 milioni di euro, la Regione Umbria ha acquistato i locali dove saranno realizzati 60 nuovi appartamenti, nell’ambito del progetto “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”.

Su indicazione della Regione, sarà l’Ater (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale) Umbria il soggetto attuatore per realizzare gli appartamenti all’interno dei locali dell’Ottagono, che appartenevano all’Inail. Questa mattina la firma del presidente dell’Ater, l’avvocato Emiliano Napoletti, per la sottoscrizione dell’atto di compravendita dell’immobile.

Secondo il cronoprogramma dei lavori, la consegna delle chiavi dei primi appartamenti potrebbe avvenire già a febbraio del prossimo anno. La progettazione esecutiva dell’intervento, infatti, è stata già completata e prevede la realizzazione di una serie di miniappartamenti, ognuno dei quali con due ampie camere, servizi, cucina e zona giorno. Gli impianti, tutti interamente rivisitati e corredati dalle dotazioni di sicurezza, consentiranno una gestione autonoma dei locali, con possibilità anche di personalizzare il comfort abitativo e contenere i costi di gestione. Oltre agli appartamenti, nel nuovo studentato dell’Ottagono saranno attivi anche un servizio di portierato e aree comuni.

L’azione della Regione per creare nuovi alloggi per gli studenti segna così un altro passo in avanti, dopo gli investimenti fatti per migliorare e riqualificare gli appartamenti destinati agli studenti universitari già esistenti, come nel caso dei 25 milioni di euro stanziati per il Collegio di Agraria, i locali di via degli Innamorati e di via Faina. Nel caso del Collegio di Agraria e dei locali di via degli Innamorati, la consegna dei lavori di riqualificazione dei locali è prevista per marzo, con la possibilità di assegnare ulteriori 220 alloggi studenteschi.