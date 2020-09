Raoul Ranieri eletto presidente della Sezione Alta Valle del Tevere di Confindustria Umbria. Come vice Raffaella Fiorucci



Sarà Raoul Ranieri, Amministratore unico dell’Oleificio Ranieri, a guidare la Sezione Territoriale Alta Valle del Tevere di Confindustria Umbria per il biennio 2020-2022. L’Assemblea, che si è riunita a Città di Castello nella sede del Centro di istruzione e formazione professionale “Bufalini”, ha inoltre eletto alla Vicepresidenza Raffaella Fiorucci (Lucy Plast) e rinnovato il Consiglio Direttivo.

Il neoeletto Ranieri, già Vicepresidente della Sezione, ha espresso un vivo ringraziamento al Presidente uscente Cristiano Ludovici (Gruppo Alimentare Valtiberino), giunto al termine del proprio mandato, e sottolineato la volontà di portare avanti il percorso già avviato nella direzione della crescita del sistema produttivo locale.

“Il nostro territorio – ha sottolineato Raoul Ranieri – si caratterizza per un legame profondo con l’impresa. Possiamo annoverare un lungo elenco di figure bellissime e autorevoli, che hanno dato un importante contributo a far grande la nostra storia industriale. Da loro trarremo ispirazione per le azioni che andremo a sviluppare. Oggi la nostra regione – ha proseguito Ranieri – gode di un maggior rilievo rispetto al passato, in particolare nei settori del turismo, della meccanica e dell’agroindustria. A seguito dell’emergenza sanitaria arriveranno dall’Europa risorse importanti, che ricadranno anche sul nostro territorio, ci dovremo quindi fare portatori attivi degli interessi delle nostre imprese. Soltanto uniti si vince”.

Anche per il prossimo biennio sarà prioritario investire su risorse umane e formazione, oltre che su nuovi concetti di produttività.

Nel tracciare il bilancio dell’attività svolta dalla Sezione, il Presidente uscente Cristiano Ludovici si è soffermato sul tema dell’alternanza scuola-lavoro.

“Non a caso – ha precisato Ludovici – abbiamo scelto per la nostra Assemblea un Centro di istruzione professionale, che da sempre aiuta a creare competenze professionali e specialistiche per contribuire allo sviluppo del territorio. In questi anni abbiamo ripreso il confronto con i principali Istituti tecnici per collaborare e incidere maggiormente sulla qualità dei programmi di alternanza scuola/lavoro, pur in una situazione normativa mutevole, con l’obiettivo di rendere più attuale la didattica e più preparati i ragazzi, con profili rispondenti alle reali esigenze delle imprese”.

Affrontati anche i capitoli delle infrastrutture e dell’emergenza Covid, con le aziende in prima linea anche sul fronte della solidarietà, come dimostrato dalla recente donazione di due letti per Terapia intensiva all’ospedale di Città di Castello.

“La società – ha spiegato Ludovici – riconosce a noi imprenditori un ruolo e la capacità di rimanere forti e fermi anche quando soffiano venti tempestosi. In questi mesi durissimi abbiamo trovato nuovi codici di resilienza, ora dobbiamo trovare la forza di recuperare competitività e posizioni, approfittando di questo momento storico irripetibile. Dobbiamo cercare di essere da stimolo verso istituzioni e operatori affinchè non si disperda l’opportunità degli aiuti che sotto l’ombrello del Recovery Fund possono ricadere su questo territorio. Sarà un momento che farà la differenza nel prossimo futuro per il benessere di quest’area, delle nostre imprese e dei nostri figli”.

Alla parte pubblica dell’Assemblea, che si è svolta anche in videoconferenza, sono intervenuti: il Sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, il Sindaco di Citerna, Enea Paladino, il Sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini, il Sindaco di Montone, Mirco Rinaldi, e il consigliere regionale Michele Bettarelli.

L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Alta Valle del Tevere:

Roberto Baldelli, Centro Smistamento Merci

Paola Baldinelli, Umbria Servizi

Angelo Benedetti, Godioli & Bellanti

Massimo Biagioni, Fisadorelli

Claudio Bigi, Consorzio Ermgroup

Paolo Guerriero Carloni, Nardi

Rita Cherubini, S.A.L.P.A.

Paolo Chiavacci, Litograf Editor

Nicola Falcini, C.E.S.A.

Alessandra Gasperini, Scatolificio Gasperini

Cristina Gennaioli, Confezioni Gap

Pietro Giunti, Giunti

Fiorenzo Luchetti, Faza

Aldo Nocentini, Kemon

Marcello Pennicchi, Faist Componenti

Gabrio Renzacci, Renzacci Industria Lavatrici

Michela Sgoluppi, Scacf

Paolo Tafani Alunno, Tifernogas

Elena Veschi, UmbraPlast

Giorgio Zangarelli, Stabilimento Tipografico Pliniana