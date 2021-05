Radio Subasio: Subasio Music Club apre le porte a Malika Ayane. 50 fan avranno la possibilità di essere video-collegati e di interagire con la cantante



Ti piaci così è il titolo del brano che Malika Ayane ha portato alla 70edizione del Festival di Sanremo e “ci piace così” è la motivazione che ha spinto Radio Subasio a volere proprio lei al Subasio Music Club di martedì 1 giugno alle 21:00.

Ci piace che nell’esclusivo live tornato nel 2021 a cadenza settimanale, ci sia un’interprete tanto intensa quanto elegante. Un’artista completa, dallo spirito internazionale, cantautrice e violoncellista che ha avuto la lucidità di proporre un brano sull’amor proprio. Un brano che parla della bellezza di accettare se stessi …. ballando sulle note di una melodia in crescendo.

“Non mi piace il concetto di accettazione – aveva detto in un’intervista parlando della canzone – lo trattiamo come se fosse una cosa penalizzante. Devi accettarti per come sei, sembra una forma di rassegnazione. … Dobbiamo amare tutto quello che succede, ma non in modo egoistico. Non è una questione di body positivity. Ma di ‘oh tutto sommato, non siamo poi così male!”.

Ad ascoltarne i successi del presente e del passato ed e ballare con Malika, saranno gli ascoltatori di Radio Subasio sintonizzati sul programma, condotto da Roberto Gentile, trasmesso in diretta video sulla pagina Facebook di Radio Subasio e in simulcast in fm ed in streaming su radiosubasio.it.

Il regalo più particolare sarà per 50 fan che avranno il privilegio di essere video-collegati e potranno interagire direttamente con Malika.

Per entrare nella rosa dei partecipanti in collegamento video, compilare entro il 26 maggio il form pubblicato su www.radiosubasio.it, indicando anche la domanda che si vorrebbe porre all’artista. Una mail fornirà le indicazioni necessarie.