Radio Subasio: La forza di Paolo Vallesi a Subasio Music Club. Si festeggeranno i 30anni del brano “La forza della vita”



Lunedì 11 aprile riflettori puntati su Paolo Vallesi. Il cantautore toscano che festeggia quest’anno il trentennale del suo brano cult “La forza della vita”, sarà ospite di Subasio Music Club.

Un’ora di musica dal vivo, dalle 21:00 alle 22:00, nella quale presenterà il suo ultimo progetto musicale – da lui definito “il più importante della mia carriera!” – pubblicato lo scorso 25 marzo “scelto apposta, perché è il Capodanno fiorentino”.

Il programma, condotto da Gianluca Giurato e trasmesso in simulcast in FM ed in streaming su radiosubasio.it, si svolge senza pubblico in studio, ma 50 fan dell’artista, video-collegati, potranno interagire con l’artista ponendo le proprie domande.

Sulla pagina Facebook dell’emittente sarà inoltre possibile vedere la diretta della serata.

Amico di Radio Subasio, che lo accompagna nelle date del suo tour, Paolo Vallesi, protagonista anche sui campi di calcio con la Nazionale Cantanti e autore dell’autobiografia “La forza della (mia) vita”, era tornato sulle scene musicali a gennaio scorso, con il singolo “Canzone d’amore”.

“Nel titolo del brano che ho scelto per anticipare il mio nuovo progetto c’è già tutto – il suo commento – Ci sono le due parole che più mi danno conforto in questo periodo”

Nel doppio album, dal titolo “Io” e “Noi”, dieci canzoni nuove ed altrettanti vecchi successi, rivisitati e proposti in duetto con vari artisti italiani.

Tra loro Marco Masini, Gianni Morandi, con il quale ha rieditato “La forza della vita” e Leonardo Pieraccioni.

“Ha dato prova di non saper solo recitare, ma canta alla grande – l’ulteriore riflessione – quella con lui è la canzone in coda all’album, una vera guasconata alla Pieraccioni. Mentre con Masini facciamo “Il cielo di Firenze” dal mio primo album”.

Per far parte della rosa dei 50 fortunati collegati da remoto, compilare il form pubblicato su www.radiosubasio.it entro il 6 aprile, indicando anche la domanda che si vuole porre a Paolo Vallesi. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare