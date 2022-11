Qualità della vita, report di Italia Oggi 2022: balzo in avanti di Perugia

Implemento di istruzione e formazione. Tuteri: “La nona posizione in Italia conferma il buon lavoro svolto finora”

Balzo in avanti della città di Perugia nella dimensione concernente l’istruzione e la formazione all’interno del report 2022 di Italia Oggi sulla qualità della vita nel nostro Paese.

Il capoluogo umbro scala ben 14 posizioni, passando dalla 23^ del 2021 all’attuale 9^ e, dunque, attestandosi nella top ten dei Comuni più virtuosi insieme a realtà all’avanguardia soprattutto del centro-nord Italia come Bologna (prima), Milano (quarta), Firenze (sesta).

La classifica riguardante la dimensione “istruzione e formazione” si basa su 15 indicatori associati alla qualità della vita e tratti dal BES (benessere equo sostenibile) curato dall’Istat.

Si tratta di:

-bambini 0-2 anni iscritti al nido e partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4-5 anni, che, di fatto, forniscono il dato della disponibilità sul territorio degli asili nido/materne pubblici; -percentuale di persone tra 25 e 64 anni in possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria superiore; -percentuale di persone tra 30 e 34 anni in possesso di laurea o di altro titolo terziario; passaggio all’università; uscita precoce dal sistema di formazione ed istruzione (età 18-24 anni), giovani che non lavorano e non studiano (15-29 anni), partecipazione alla formazione continua (25-64 anni); competenza alfabetica e competenza numerica non adeguata (studenti classi III della scuola secondaria di primo grado); competenze digitali (16-74 anni), persone che conseguono un titolo terziario STEM nell’anno (20-29 anni), partecipazione culturale (cinema, teatro, musei, mostre, siti archeologici, monumenti concerti – soggetti dai 6 anni in poi), lettura di libri e quotidiani (dai 6 anni in poi), fruizione delle biblioteche (dai 3 anni in poi).