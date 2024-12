Nuovo treno monopiano elettrico per Umbria: per Proietti, “momento importante per lo sviluppo dell’Umbria”

(Aun)– Perugia, 17 dic. 024 – “Potenziamento dell’infrastruttura ferrovaria all’insegna dell’innovazione, della sicurezza e della sostenibilità per un’Umbria sempre più proiettata verso lo sviluppo economico e turistico”: così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha commentato la presentazione questa mattina alla stazione ferroviaria di Assisi, del primo treno elettrico monopiano di ultima generazione della flotta del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), che da stamani circolerà sulla linea Foligno – Perugia – Terontola e Foligno – Ancona.

La presidente Proietti è intervenuta ad Assisi insieme a Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, Amelia Italiano, Direttore Regionale Umbria di Trenitalia, Enrico Melasecche, ex assessore ai Trasporti e attuale capogruppo della Lega in Assemblea legislativa, Valter Stoppini, vicesindaco di Assisi con la delega ai trasporti.

Proietti, da sempre molto sensibile al tema dell’accessibilità, in prima battuta ha espresso apprezzamento “per aver garantito l’arrivo del treno in un binario accessibile per tutte le persone”, per poi evidenziare come la programmazione regionale punterà molto sul potenziamento ferroviario per garantire una sempre maggiore apertura della nostra regione e uno sviluppo economico che passa anche attraverso una forma di turismo sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Il nuovo treno elettrico infatti, – ha evidenziato – offre 12 postazioni dedicate al trasporto bici e garantisce consumi energetici ridotti del 30% nonché, elevati livelli di comfort”.

Raccogliendo anche le problematiche dei pendolari che si spostano quotidianamente verso Roma, Proietti ha evidenziato che “l’obiettivo è aumentare il numero dei treni e che oggi è stato inaugurato il primo dei tredici nuovi convogli previsti dal Contratto di Servizio 2018-2032”.