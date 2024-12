Presentato “Maestri del petalo” 2025, il calendario delle Infiorate di Spello

Dodici mesi in compagnia di alcune delle infiorate più belle del 2024, per restituire la bellezza e l’emozione della domenica mattina all’alba

Annunciata dal presidente Torti l’iniziativa rivolta alla scuola media di Spello: giovani e scuola grandi protagonisti dell’evento nell’anno del Giubileo

Spello (Pg), 14 dicembre 2024 – È ormai una tradizione a Spello incontrarsi per lo scambio degli auguri di Natale in occasione della presentazione del calendario fotografico delle infiorate, che quest’anno giunge alla sua tredicesima edizione. “Maestri del Petalo 2025” offre un viaggio attraverso i mesi dell’anno con una selezione delle più belle creazioni floreali realizzate per il Corpus Domini 2024. Tutti gli scatti, firmati dal fotografo Gianni Donati, catturano la straordinaria precisione dei dettagli e la vivacità cromatica delle infiorate, per restituire la bellezza e l’emozione della domenica mattina all’alba, a poche ore dalla solenne processione. Un omaggio alla bellezza e all’arte che caratterizzano uno degli appuntamenti più amati della città umbra.

La presentazione del calendario si è svolta sabato 14 dicembre nella sala dell’Editto del Palazzo Comunale di Spello. Hanno partecipato il sindaco Moreno Landrini, il presidente dell’Associazione Le Infiorate di Spello Giuliano Torti, l’assessore comunale alla cultura e al turismo David Pieroni, e inoltre Gianni Agostinelli per la Pro Loco di Spello, Michele Benedetti, delegato della Collegiata di Santa Maria Maggiore e San Lorenzo Martire in Spello, e Manola Trabalza in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo G. Ferraris di Spello. Presente anche il luogotenente C.s. Gianmarco Silvestri della Compagnia di Foligno della Guardia di Finanza, al quale è stato consegnato un omaggio fotografico per ricordare l’infiorata realizzata quest’anno nell’ambito delle celebrazioni dei 250 anni della fondazione del corpo.

“I giovani sono un elemento cruciale per il nostro evento e la scuola, quest’anno più che mai, – ha annunciato il presidente degli infioratori Giuliano Torti – sarà una grande protagonista dell’evento. Infatti, tra le iniziative promosse nell’anno del Giubileo, l’Associazione ha messo in programma un concorso rivolto alla scuola secondaria di primo grado per fare realizzare il timbro dell’annullo postale che anche nel 2025 Poste Italiane dedicherà alle infiorate di Spello”.

“La tradizione del calendario Maestri del petalo esprime la nostra identità culturale – ha sottolineato l’assessore alla cultura David Pieroni – e il profondo legame con la bellezza che, ogni anno, arricchisce le strade di Spello. Il progetto, che da anni celebra l’arte della creazione dei tappeti floreali, è un omaggio ai veri protagonisti di questa manifestazione: i nostri infioratori, che con dedizione e passione, nel giorno del Corpus Domini, trasformano i petali in vere e proprie opere d’arte. Oltre a promuovere le Infiorate, il calendario è un riconoscimento del valore della nostra comunità: ogni mese racconta una storia di tradizione, innovazione e cura del dettaglio, offrendo uno spunto per scoprire più da vicino la storia di Spello e la magia che si cela dietro ogni Infiorata”.

“Con il calendario – ha detto il sindaco Landrini – vogliamo non soltanto celebrare un evento di grande valore artistico e culturale, ma anche contribuire a far conoscere Spello a livello nazionale e internazionale come centro di eccellenza per la realizzazione di questa antica arte effimera. Nel ringraziare ogni infioratore, tutti coloro che hanno contribuito attivamente alla sua realizzazione e l’Associazione, invitiamo a scoprire, attraverso queste immagini, la bellezza di una tradizione che ci rende fieri e che, ogni anno, rinnovandosi, continua a stupire e a coinvolgere visitatori da ogni parte del mondo”.

Il calendario Maestri del petalo 2025, al prezzo di 15 euro, è già disponibile al Museo delle Infiorate e alla Pro Loco di Spello e potrà essere acquistato anche tramite prenotazione Facebook o email (info@infioratespello.it). Il ricavato delle vendite andrà a sostenere le attività che gli infioratori promuovono nel corso dell’anno per valorizzare insieme alla tradizione artistica delle infiorate tutte le risorse del territorio. Gli iscritti all’Associazione Le Infiorate di Spello come sempre potranno acquistare il calendario ad un prezzo agevolato.

www.infioratespello.it