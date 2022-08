Premio Aganoor. Oltre cento le lettere arrivate

Anche quest’anno sono oltre cento le lettere arrivate alla segreteria del Premio Vittoria Aganoor Pompilj organizzato dal Comune di Magione e riservato a lettere e carteggi.

“Siamo veramente soddisfatti – commentano gli organizzatori – perché un componimento in forma di lettera è molto complesso e il tema quest’anno non era certo dei più semplici: “la caducità delle cose” ispirato come sempre a una frase tratta dalle lettere di Vittoria Aganoor. In oltre vent’anni di attività, il premio festeggerà l’anno prossimo il quarto di secolo essendo stato istituito nel 1998, abbiamo visto non solo crescere la qualità dei testi che partecipano ma, soprattutto, la correttezza nella forma lettera. All’inizio arrivavano molto spesso poesie o racconti. Sapere che oggi, addirittura, la struttura del componimento in forma di lettera si studia sempre più anche nelle scuole è per noi molto importante”.