Podismo: si avvicina lo “Straquasar”

L’organizzazione è a pieno regime e sono state già aperte le iscrizioni

Si avvicina la “Straquasar”, che sarà una delle gare della ripartenza del podismo in Umbria, con l’appuntamento del 14 novembre a Corciano che segnerà il ritorno di una della gare più partecipate in Umbria nel 2019, prima del forzato stop nel 2020. L’organizzazione è a pieno regime e sono state già aperte le iscrizioni. “Vogliamo che questa gara torni ad essere un momento di aggregazione e di promozione del territorio corcianese, come lo era stata nelle prime tre edizioni – ammette Anna Maria Falchetti, presidente dei L’Unatici Ellera Corciano, una delle società organizzatrici – e ci presenteremo con alcune importanti novità che riteniamo possano essere gradite ai partecipanti legate ai premi, sia individuali e di società, al percorso, ad una nuova originale formula per il ristoro, sulla linea comunque di quanto era stato fatto negli anni passati.

I primi riscontri in termini di iscrizioni stanno premiando i nostri sforzi, che proseguiranno sino al giorno stesso della gara”. La partenza (alle ore 10) e l’arrivo saranno presso il centro commerciale “Quasar Village” di Ellera di Corciano. Il percorso ricalcherà in larga parte quello dell’ultima competizione disputata nel 2019 arrivando a Solomeo, con una leggera variazione sull’ascesa verso San Mariano, per aumentare la sicurezza dei partecipanti. Oltre ai L’Unatici ad occuparsi dell’organizzazione della gara sono la società del Cdp Atletica Perugia (la squadra del Circolo Dipendenti Perugina), l’Archi’s Comunicazione, il Quasar Village e con il supporto della locale Amministrazione Comunale e di L’Unanuova.

La gara podistica è aperta agli atleti tesserati Fidal, Runcard ed Enti di Promozione Sportiva (riconosciuti dal CONI) o comunque in possesso della certificazione medica agonistica in corso di validità (tesserandosi con una delle società organizzatrici). Le iscrizioni sono possibili all’indirizzo www.icron.it (informazioni possono essere richieste al numero 360343785). Saranno premiate le società più numerose, i primi tre assoluti uomini e donne e i primi cinque di ognuno delle 11 categorie con “Gift Card” liberamente spendibili presso le attività commerciali del Quasar.