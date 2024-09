Pittura, per la sua prima personale Anna Lepri va “Al di là del sogno”

Sabato 21 settembre il vernissage della mostra al “Blueside Emotional Design” di via Oberdan a Perugia

“Al di là del sogno”: è dove vuole arrivare, insieme ai suoi estimatori e al pubblico perugino e non solo, la pittrice Anna Lepri che inaugura la sua prima personale sabato 21 settembre p.v. nell’elegante location del “Bluside Emotional Design” di via Oberdan a Perugia, realtà multifunzionale non nuova ad ospitare, tra l’altro, mostre di rilievo.

Il vernissage di “Al di là del sogno” è previsto alle 17.30 e la mostra potrà essere visitata fino al prossimo 30 ottobre 2024 secondo gli orari di apertura dello spazio espositivo e commerciale, situato nel centro storico cittadino.

Anna Lepri, perugina classe 1985, punta forte sul proprio amore per l’arte e in particolare per quella figurativa, una passione che si è andata sviluppando nel corso degli anni a partire dalla primissima adolescenza. Nel 1999 la sua opera dal titolo “Disvelarsi” è stata inserita nel libro di poesie “Il tempo le parole il silenzio” di Luciano Lepri. Pochi anni dopo ha preso parte alla realizzazione grafico-figurativa del progetto “Percorsi d’architettura perugina” sul tema “Le porte etrusche e medioevali”.

“Fermare il “rumore” del mondo recuperando i silenzi della anima – spiega Lepri nel presentare l’evento – è il segreto della mia pittura, che al di là del visibile riesce a sagomare l’invisibile plasmando e dipingendo il sogno”. Così, l’artista riesce a dare vita alle nubi e al vento, animando le vibrazioni di albe e tramonti in paesaggi di struggente, incontaminata bellezza e tormentata nostalgia. Un biglietto da visita significativo per coinvolgere il pubblico in una mostra tutta da ammirare.