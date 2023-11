‘Pillole di orientamento’ al Salvatorelli di Marsciano per il nuovo anno scolastico

I dati confermano la qualità dei diversi indirizzi della scuola e della proposta formativa. L’iniziativa sabato 2 dicembre per chi si deve scegliere le scuole secondarie di primo e secondo grado

Sabato 2 dicembre l’Istituto Omnicomprensivo ‘Salvatorelli-Moneta’ di Marsciano darà il via alle attività di orientamento. ‘Pillole di orientamento’ è l’iniziativa in programma dalle 16 alle 18 dedicata a genitori e studenti che si apprestano a scegliere la scuola secondaria di primo grado o un indirizzo della scuola secondaria di secondo grado. In apertura dell’incontro, in aula magna, la dirigente scolastica Mariangela Severi, il commissario straordinario dell’istituto Angelo Radicioni e alcuni imprenditori del territorio presenteranno l’offerta formativa del Salvatorelli Moneta e le iniziative di orientamento in programma nei mesi di dicembre e gennaio. A seguire, l’Orchestra giovanile Salvatorelli Moneta formata da studenti dell’indirizzo musicale della secondaria di primo e secondo grado che aderiscono al progetto ‘Orchestra di Istituto’, eseguiranno alcuni brani musicali allietando la serata che proseguirà con la visita dei vari plessi e laboratori del polo scolastico ed incontrando docenti e studenti a disposizione per fornire informazioni. L’iniziativa si chiuderà con un buffet al bar Pizzicotto, all’interno del Polo scolastico. Per quanto riguarda gli Open day, quelli della secondaria di primo grado saranno sabato 16 dicembre e domenica 14 gennaio dalle 16 alle 19, negli stessi giorni, a cui si aggiunge la data di sabato 20 gennaio, dalle 15.30 alle 19 ci saranno quelli per la secondaria di secondo grado. Infine, dal 15 al 19 gennaio per la scuola secondaria di secondo grado sono anche in programma degli Open labs, da prenotare online tramite il sito della scuola (salvatorellimoneta.edu.it). L’Istituto omnicomprensivo ospita una scuola secondaria di primo grado anche con indirizzo musicale e corso Cambridge a cui si aggiunge un’ampia offerta formativa che va dai laboratori di teatro, al gruppo sportivo, alle certificazioni linguistiche ed Ecdl. Sono presenti, inoltre, il Liceo scientifico in cui è possibile scegliere il percorso Cambridge, l’Istituto tecnico tecnologico con indirizzo Meccatronica e l’Istituto professionale con gli indirizzi Servizi commerciali e Manutenzione e assistenza tecnica. Nel tempo, l’intero istituto si è distinto per il suo profilo di alta formazione, aperto con i suoi indirizzi alle innovazioni ma ancorato a una solida formazione di base. I dati confermano la qualità che la scuola sa esprimere e infatti il report della Fondazione Agnelli colloca il Liceo scientifico al secondo posto tra quelli nel raggio di 30 chilometri da Perugia, con la più alta percentuale di diplomati regolari. Inoltre,

“anche quest’anno – spiegano dalla scuola – dall’indagine Eduscopio emerge che l’indirizzo tecnico tecnologico meccatronico è il migliore di una vastissima area, da Assisi a Todi passando per Perugia, così come sono d’eccellenza il Liceo scientifico e l’Istituto professionale”.

Secondo la ricerca, l’indice di occupazione dei diplomati e la coerenza con il percorso di studi svolto all’indirizzo tecnico tecnologico è a un ottimo livello.

“I laboratori presenti, tra i migliori dell’Umbria – hanno aggiunto dall’Istituto omnicomprensivo di Marsciano –, i nuovi investimenti fatti grazie ai fondi PNRR, le dotazioni digitali all’avanguardia, fanno dell’intero Istituto Omnicomprensivo, un polo di eccellenza riconosciuto dalla stessa ricerca Eduscopio, che premia la dedizione dei docenti e i rapporti consolidati con le aziende del territorio che, sempre di più, riconoscono la nostra scuola come luogo di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per quanto riguarda l’indirizzo Servizi commerciali è secondo in provincia di Perugia per l’indice di occupazione degli studenti, alcuni dei quali proseguono con gli studi universitari in misura quasi doppia rispetto a quelli di scuole dello stesso tipo in provincia. Infine, per il professionale manutenzione e assistenza tecnica quasi il 74% dei diplomati ha un contratto di apprendistato dopo due anni dal diploma; alcuni di loro proseguono con gli studi universitari in misura maggiore rispetto a quelli di altre scuole dello stesso tipo in provincia di Perugia e sono i primi nel raggio di 30 chilometri per indice di coerenza tra titolo di studio e occupazione”.