Piegaro, interruzione temporanea al traffico lungo la Sp 340 di Spina

Con una ordinanza la Provincia di Perugia ha disposto l’interruzione temporanea al traffico lungo la Sp 340 di Spina (tratto 3°) in corrispondenza della vecchia Centrale Enel di Pietrafitta, nella giornata di domenica 24 novembre.

La disposizione sarà in vigore dalle ore 7 alle 12 per effettuare una battuta di caccia straordinaria alla specie cinghiale. Per diminuire i disagi agli utenti della strada, l’interruzione temporanea al traffico avverrà solamente nei momenti in cui i cinghiali attraverseranno la strada con regolamentazione del traffico da parte del personale della Polizia Locale del Comune di Piegaro.