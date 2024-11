Perugia, attivo il canale whatsapp del comune

Perugia, con il canale whatsapp del comune i cittadini potranno conoscere in tempo reale notizie ed informazioni di pubblica utilità che riguardano la città

Su whatsapp c’è, una novità. E’ attivo il nuovo canale del Comune di Perugia, iscrivendosi al quale i cittadini potranno conoscere in tempo reale notizie ed informazioni di pubblica utilità che riguardano la città. Viabilità, servizi, informazioni, eventi, meteo e tanto altro saranno disponibili sul telefono con un semplice click.

Come funziona il servizio? Si potranno ricevere le informazioni in tempo reale dal Comune direttamente sul proprio telefonino.

Quali sono i vantaggi? L’iscrizione è semplice e totalmente gratuita, il servizio è rapido sicuro, accessibile a tutti e garantisce il massimo anonimato: non sono previste comunicazioni, non verrà visualizzato il proprio nome e numero né dagli altri utenti né da parte dell’Amministrazione.

Come ci si iscrive? Per chi ha già l’applicazione sia su android che su iphone è sufficiente entrare nella sezione “aggiornamenti”, cliccare poi su “esplora” e cercare il canale del Comune di Perugia (basta toccare la lente d’ingrandimento e digitare “Comune di Perugia), selezionare quindi Comune di Perugia e cliccare in alto a destra su “Iscriviti”; bisogna ricordarsi infine di attivare le notifiche toccando la sveglia in modo da essere avvisato ad ogni nuova comunicazione.

“Restiamo in contatto”, da oggi il Comune di Perugia è più vicino a te.

“Con questa iniziativa – spiega la Sindaca Ferdinandi – il Comune di Perugia sarà più vicino ai suoi cittadini che potranno, grazie all’utilizzo di uno strumento di facile consultazione, rimanere informati sulle principali attività che riguardano l’Ente e la città.

Una città che diventa sempre più inclusiva, aperta ed accessibile a tutti.

Direttamente sul proprio device e utilizzando il canale nell’applicazione sempre più diffusa “whatsapp”, i cittadini avranno a disposizione tutte le notizie sull’attività amministrativa, sui servizi, sulla viabilità e molto altro ancora. Invito, dunque, i perugini ad entrare a far parte di questa comunità: se siamo in tanti, siamo più vicini”.

Di seguito il link per l’accesso al canale https://whatsapp.com/channel/0029VaffBsAG3R3kv8bGf43n