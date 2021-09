‘Pic nic in vigna’ per il nuovo appuntamento di Sagrantino Experience

Il fine settimana successivo un exclusive tour e tasting alla cantina Arnaldo Caprai. Venerdì 24 settembre alla cantina Lungarotti in località Turrita di Montefalco

Riprendono gli appuntamenti con ‘Sagrantino experience’ il cartellone di eventi in scena fino a novembre tra Montefalco, Bevagna, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo con un’offerta di turismo lento ed esperienziale per far conoscere i territori del vitigno autoctono di Sagrantino e i vini che si producono. Venerdì 24 settembre la cantina ‘Lungarotti’, in località Turrita di Montefalco, proporrà un ‘Pic-nic in vigna’. L’iniziativa prevede nei due giorni dalle 10 alle 15, una visita guidata della struttura e una degustazione di vini e prodotti tipici in un suggestivo contesto con vista sul vigneto di Sagrantino della tenuta.

Il costo è di 28 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini, la prenotazione obbligatoria: montefalco@lungarotti.it, 0742.378868.

Sempre a Montefalco il fine settimana successivo, venerdì primo, sabato 2 e domenica 3 ottobre, per l’evento ‘Terrazza Monte della Torre – Exclusive Tour and Tasting’ alla cantina Arnaldo Caprai. Un’iniziativa della durata di tre ore, a cui si può partecipare dalle 10 alle 19, che riuscirà a coniugare la vista di panorami mozzafiato a degustazioni di qualità di vini e prodotti tipici. Il costo è di 100 euro, la prenotazione obbligatoria: tour@arnaldocaprai.it, Whatsapp 3482860775, 0742 378802 int.230.