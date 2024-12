Perugia, monsignor Ivan Maffeis alla Centralcar: “grande attenzione per dimensione umana, relazioni e rispetto reciproco”

L’arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve ha fatto visita alla concessionaria Centralcar Automotive Complex di Perugia in vista delle festività natalizie

“Credo che sia importante, almeno come Chiesa, mettere un piccolo segno di attenzione nei confronti di chi si spende quotidianamente nel mondo del lavoro ed è significativo trovare in una concessionaria, dove ci sono macchine, officine e carrozzeria, una grande attenzione per la dimensione umana, le relazioni e il rispetto reciproco”.

Queste le parole di monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve, che ha fatto visita alla concessionaria Centralcar Automotive Complex di Perugia in vista delle festività natalizie, accolto dal presidente Ettore Pedini e dai suoi dipendenti. La visita è stata anche l’occasione per celebrare un momento di riflessione sulle difficoltà che sta vivendo il settore automotive e, in generale, su quanto vivono quotidianamente i lavoratori e le loro famiglie.