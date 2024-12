“La strada che collega le due frazioni è caratterizzata da cartelli e transenne abbandonati”

I Consiglieri comunali di Fare Perugia con Romizi-Forza Italia Augusto Peltristo ed Edoardo Gentili hanno raccolto il grido di allarme dei cittadini di Ponte Pattoli e di Villa Pitignano, dove da oltre due mesi, la strada che collega le due frazioni è caratterizzata da cartelli e transenne abbandonati, nonostante non siano stati avviati lavori di ripristino.

In particolare, informano i residenti, una curva pericolosa vicino ad un

precipizio sta mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti. I segnali

di “lavori in corso” sono stati installati, ma non vi è alcuna attività di

manutenzione in corso.

La situazione sta suscitando preoccupazione tra le persone che

quotidianamente percorrono questa arteria. Nonostante il passare del

tempo e il crescente rischio per gli utenti della strada, l’Amministrazione

comunale non sembra aver preso alcun provvedimento concreto.

Il Capogruppo di Fare Perugia-FI Augusto Peltristo ha quindi sollecitato,

attraverso una mail all’Assessore alle opere pubbliche Francesco

Zuccherini, lo stato dell’arte della strada, i modi e i tempi di intervento.

Auspichiamo che il rispristino della normalità avvenga celermente perché

il rischio di incidenti aumenta ogni giorno che passa e le transenne

abbattute e la segnaletica incompleta non fanno altro che peggiorare la

situazione, con il rischio di un possibile incidente che potrebbe verificarsi

da un momento all’altro.