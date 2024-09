Perugia, in scena Candelight: tributo ai Queen

Emozionate spettacolo a San Francesco al Prato

Quando ad emozionare è la semplicità. Un solo palco, un pianoforte e oltre 200 candele sono bastate per rendere unico un’esibizione. Nella magnifica cornice dell’Auditorium di San Francesco al Prato, sabato 14 settembre, è infatti andato in scena lo spettacolo Candelight: tributo ai Queen. Uno spettacolo al lume di candela, capace di regalare una grande emozione agli spettatori di qualsiasi età, anche a coloro che non sono amanti dei Queen.

Autentico trascinatore della serata, il Maestro Giuseppe Califano che con la sua bravura ha saputo tenere incollato il pubblico, alternando momenti rock a momenti romantici, pur suonando sempre e solo il pianoforte.

“Sono felicissimo di essere tornato a Perugia. Sono onorato di rendere omaggio non a una band qualsiasi ma a una leggenda. Questo che vi propongo è un bellissimo viaggio, nel corso del quale vestiremo la loro musica dei Queen. Ancora oggi, loro sono i più moderni di tutti e noi li suoneremo con lo strumento tra i più classici”.

Ed è così che si è partiti subito con il rock, con “I want to break free”, “Fat Bottomed Girl” e “Radio Gaga”, per poi passare al momento romantico nel quale il maestro Califano ha alternato “Who wants to live forever”, “Love of my life” e “Somebody to love”. Per terminare lo spettacolo, una chiusura in grande stile con tre grandissimi successi più un bis che hanno letteralmente scatenato il pubblico: “I want it all”, “Don’t stop me now”, “Show must go on” e “Bohemian Rhapsody”

Un’esperienza unica che vorresti non finisse mai.

Michele Mencaroni