Perugia, denunciato 35enne romeno per possesso di armi improprie

L’uomo è stato anche sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito dei controlli lungo le arterie stradali della provincia, ha denunciato un 35enne romeno per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Perugia, impegnati in un posto di controllo in un’area di servizio della SS 3 Bis-E45, in direzione sud, hanno notato un veicolo procedere con fare incerto. Per questo motivo, hanno deciso di sottoporlo ad un controllo più approfondito il conducente ed il passeggero.

Il guidatore, che fin da subito si è mostrato nervoso ed insofferente al controllo, è stato infatti trovato in possesso di una pistola a salve, priva del prescritto tappo rosso, occultata sotto il sedile del guidatore.

Inoltre, all’interno del giacchetto indossato dall’uomo, gli operatori hanno rinvenuto una dose di sostanza stupefacente tipo “cocaina”.

Per questi motivi, al termine delle formalità del caso, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti e guida senza patente al seguito.

Perugia, 3 maggio 2025