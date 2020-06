Perugia: approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022

È stato approvato ieri pomeriggio dalla giunta, msu proposta dell’assessore Luca Merli, il piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 che di fatto individua il piano delle assunzioni che il Comune di Perugia intende realizzare nel prossimo triennio.

“Rinnovare la pubblica amministrazione – ha sottolineato l’Assessore Luca Merli –, partire con un importante piano di occupazione per i prossimi tre anni, assumere nuove forze giovani, professionalmente preparate, futuri innovatori del Comune di Perugia. Sono questi gli obiettivi a cui tendo dal giorno in cui sono diventato Assessore al personale oltre a valorizzare il personale anche di fronte alle tante difficoltà, quali i continui e numerosi pensionamenti, il perdurare del blocco del turn over, l’essere in una situazione di sotto-organico in pressoché tutti i settori dell’Ente, con il rischio concreto di compromettere i servizi essenziali offerti ai cittadini. Per fortuna ciò è stato scongiurato solamente grazie all’impegno ed alla serietà dei nostri dipendenti, troppo spesso costretti ad operare in situazioni di emergenza. Per porre rimedio a questa situazione, divenuta insostenibile, abbiamo quindi deciso di dar corso ad un massiccio piano di assunzioni che consentirà nel prossimo triennio di inserire forze nuove. 106 nuovi dipendenti, un numero rilevante per un Comune importante del centro Italia, una macchina operativa pronta a dare risposte ai cittadini, una scelta mirata, nel segno dell’efficacia e dell’efficienza della pubblica amministrazione sempre più digitale e smart. Vorrei rimarcare in questo contesto che la significativa potestà assunzionale è il frutto di un’attenta gestione amministrativa che ha consentito al Comune di Perugia di qualificarsi come virtuoso pur in tempi particolarmente difficili, grazie al puntuale rispetto di tutti i parametri di legge”.