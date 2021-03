Per la Pasqua, un Uovo d’Autore. Iniziativa dell’associazione Amici di Spello

L’associazione Amici di Spello torna con una nuova iniziativa per rallegrare lacomunità spellana durante i giorni della Pasqua. L’idea si colloca in continuità dellagià avviata campagna “Spello nel cuore”, che ha lo scopo di spostare l’attenzione daldelicato momento che tutti stiamo vivendo, verso l’amore per la nostra cittadina. Inoccasione delle festività pasquali infatti si è voluto rappresentare i simboli della cittàin un raffinato uovo di ceramica. L’uovo è stato prodotto a Vietri sul Mare, luogosimbolo per la produzione di pregiate ceramiche made in Italy. All’interno, unprezioso cuore di cioccolato artigianale tutto da gustare.

L’Uovo d’ Autore sarà venduto con un contributo solidale minimo di 15.00 € al pezzoe in armonia con le finalità ormai note degli Amici di Spello, il ricavato saràutilizzato per l’acquisto di un gioco da collocare presso i giardini di Vallegloria. Per la Pasqua regala e regalati un Uovo d’ Autore e aiuta la tua città ad essere unluogo sempre più vivibile e armonioso.