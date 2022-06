Partita la macchina organizzativa degli Avanti Tutta Days: “Accettiamo nuove idee”

A settembre (23-24-25) la decima edizione della tre giorni dedicata a sport, salute e solidarietà promossa dalla Fondazione Avanti Tutta. Il Presidente Federico Cenci: “Disponibili a valutare le proposte di chi vuole contribuire all’evento”

La Fondazione Avanti Tutta ha messo in moto la macchina organizzativa in vista della decima edizione degli ‘Avanti Tutta Days’, in programma al Barton Park di Perugia il 23, 24 e 25 settembre 2022. In questi giorni Federico Cenci e i suoi più stretti collaboratori stanno definendo il programma delle iniziative e l’organizzazione logistica. Il gruppo di lavoro, tuttavia, ha sentito l’esigenza di aprirsi anche a ‘consigli esterni’ e così è partita la compagna di comunicazione: “Dai una tua idea per gli Avanti Tutta Days”.

“Ci affidiamo – dichiara il Presidente della Fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci – alla creatività e al sostegno dei cittadini e di quanti hanno a cuore la nostra realtà, per completare una bella progettualità già presente. Vorremmo che la decima edizione degli Avanti Tutta Days possa vedere coinvolti in termini organizzativi anche coloro che dimostreranno maggiore originalità rispetto a quelle tematiche, sport, salute e solidarietà, che sono i pilastri del nostro movimento e delle nostre iniziative”.

Chi vorrà, entro il 10 luglio 2022, potrà far pervenire la propria idea per gli Avanti Tutta Days scrivendo a dicolamia@avantituttadays.it, o inviando un massaggio WhatsApp al 392.5946347 o recandosi direttamente presso la sede della Fondazione Avanti Tutta in Piazzale Umbria Jazz a Pian di Massiano (Perugia).