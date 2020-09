Panicale: il Circuito museale raddoppia i visitatori. Nel solo mese di agosto staccati 1.500 biglietti. Per Sistema Museo numeri oltre le aspettative

Quasi raddoppiati nel mese di agosto i biglietti staccati dal Circuito museale di Panicale. Sono ottimi i dati sulle visite turistiche per l’estate ormai agli sgoccioli. L’emergenza sanitaria e le misure straordinarie adottate non hanno scoraggiato i turisti, che hanno dimostrato di preferire borghi a misura d’uomo, scrigni di tesori unici, come appunto Panicale dove in questa estate 2020 i numeri sono andati oltre le più rosee aspettative.

Secondo i dati forniti dal soggetto gestore, Sistema Museo, nel solo mese di agosto il Circuito museale di Panicale ha venduto 1.500 biglietti, contro gli 850 ingressi del 2019 e gli 850 del 2018. Di questi 1.500, circa 1.100 sono i biglietti staccati per la sola visita all’Oratorio di San Sebastiano, rimasto aperto tutti i giorni con un operatore, mentre 400 persone sono quelle che hanno effettuato la visita guidata con un operatore al resto del circuito (Museo del tulle, Museo della Sbarra e Teatro Caporali).