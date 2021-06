Ospedale di Perugia: primo giorno di lavoro per il nuovo direttore sanitario Giuseppe De Filippis. Lo comunica in una nota l’azienda ospedaliera perugina

Si è insediato oggi il nuovo direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, napoletano, 55 anni, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva presso la stessa università, ha maturato una pluriennale esperienza lavorativa come direttore sanitario in prestigiose aziende sanitarie e ospedaliere del nord Italia, come l’Istituto Neurologico Carlo Besta e la ASL Fatebenefratelli Sacco di Milano.

Il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, esprime gratitudine per il professor Giuseppe Ambrosio, che in questi due mesi, prima dell’entrata di De Filippis, ha ricoperto l’incarico