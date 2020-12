Nuovo Dipartimento di Medicina e Chirurgia: il Prof. Vincenzo Nicola Talesa è il Direttore

Nuovo Dipartimento di Medicina e Chirurgia: il Professor Vincenzo Nicola Talesa è il Direttore. Rimarrà in carica per il triennio accademico 2019/2022, è attualmente anche membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Perugia e vice direttore del Centro di Simulazione Medica Avanzata (C.S.M.A.)

Il Professor Vincenzo Nicola Talesa, Ordinario di Biologia applicata, è il nuovo Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, istituito quest’anno con la conseguente disattivazione dei preesistenti Dipartimenti di Medicina, di Medicina Sperimentale e di Scienze Chirurgiche e Biomediche, nonché della struttura di raccordo denominata Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia.

Il Professor Talesa è stato eletto nella prima delle tre votazioni previste, tenutasi il 30 novembre 2020 nell’Aula Magna del Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

Con 233 votanti sui 265 aventi diritto, i voti validi per il Professor Talesa sono stati 214.

Il neo eletto Direttore, che rimarrà in carica per il triennio accademico 2019/2022, è attualmente anche membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di Perugia e vice direttore del Centro di Simulazione Medica Avanzata (C.S.M.A.). Per due volte ha inoltre ricoperto l’incarico di Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale.

L’elezione del Professor Talesa è stata proclamata in via provvisoria. Decorsi i termini per eventuali ricorsi, ovvero in caso di rigetto definitivo degli stessi, verrà proclamato eletto in via definitiva il vincitore, nominato con decreto rettorale pubblicato nei siti web del Dipartimento e di Ateneo.