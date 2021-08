Norcia: torna la fiera di Sienti’n può. Tre i varchi di accesso ai quali si dovrà esibire il Green pass

Si svolgerà lunedì 16 agosto a Norcia la fiera di Sienti ‘n può, che dalle 8 alle 14 interesserà viale Europa, viale Valnerina e un tratto di viale Lombrici. Tre i varchi di accesso – spiega il Comune – ai quali si dovrà esibire il Green pass per accedere nell’area: nei pressi di porta Ascolana, porta Orientale e all’ ingresso ex stadio comunale Europa.

Anche quest’anno siamo riusciti a mantenere l’appuntamento con la Fiera del 16 agosto, un vero e proprio evento che, da tradizione ultra decennale, non può mancare nell’estate nursina” dice l’ assessore al Commercio e Sport Nicolas Novelli. Saranno circa un centinaio i banchisti presenti.

“Particolarmente in questa occasione – prosegue Novelli – non è stato semplice organizzare la Fiera, mantenere le distanze di sicurezza tra i banchi e fare in modo quindi che tutto possa svolgersi nel migliore dei modi, per questo desidero ringraziare l’ufficio commercio per il lavoro svolto. Con la collaborazione di tutti e il rispetto della norma anti Covid, sono convinto che sarà anche questa una bella giornata”.