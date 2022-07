Nascono i Civici per l’Altotevere: rispondiamo al bisogno di sana politica

È stata tenuta a battesimo a Borgo di Celle, sulle colline che sovrastano Città di Castello e da cui simbolicamente lo sguardo abbraccia tutta la valle sottostante, la neonata associazione politica Civici per l’Altotevere. All’incontro di presentazione che ne ha ufficializzato la costituzione, martedì 4 luglio, era presente tutto il gruppo dirigente e alcuni soci. A guidare l’associazione è il presidente Michele Gambuli affiancato dai vicepresidenti Gregorio Chiarioni e Barbara Cucchiarini Baldicchi. Tesoriera è stata eletta Mirella Bianconi e segretario Andrea Chiapponi. A completare l’organigramma un direttivo composto da sette persone. Da segnalare tra i soci fondatori e promotori la consigliera comunale Luciana Bassini, già candidata sindaco di Città di Castello.

“La costituzione dell’associazione Civici per l’Altotevere – ha spiegato Gambuli – risponde a un bisogno che si stava diffondendo sempre più tra persone che avevano avuto esperienze di militanza politica in partiti tradizionali oppure avevano svolto ruoli di amministratori locali. Risponde a un’insofferenza verso questo tipo di impegno politico che non sempre risultava aderente alle attese di chi ne faceva parte e neanche della comunità che intendeva rappresentare e tutelare. E tuttavia, nonostante le sirene dell’antipolitica che da vent’anni imperversano nel Paese, c’è ancora bisogno di sana politica perché altrimenti la nostra libertà è a rischio. Io – prosegue il presidente di Civici per l’Altotevere – sono figlio di un’epoca in cui ebbe grande successo la canzone di Giorgio Gaber che recitava: ‘libertà è partecipazione’. Ecco, se non c’è partecipazione, se non c’è modo di influire nella vita pubblica, di contribuire con originalità e disinteresse al nostro destino comune, qualcosa in noi si inaridisce. E anche la nostra apparente libertà non è in realtà più tale perché subiamo gli avvenimenti e non siamo in grado invece di dominarli, guidarli o orientarli, senza presunzione ma con responsabilità”.