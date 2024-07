Narnia Festival, inaugurata Female

Durante il concerto d’apertura del Narnia Festival è stata inaugurata la mostra Female, Arte contemporanea al femminile.

“È una mostra che racconta molto il mondo femminile – dice Mariacristina Angeli, curatrice dell’esposizione – sono 18 donne forti e determinate, molte hanno avuto e hanno un percorso complicato che stanno affrontando con forza e coraggio e sono molto solidali fra loro. Donne che si reinventano ogni giorno e la parola resilienza che si legge in una installazione è un po’ il credo di ognuna. Diciotto donne più due: Eleonora Mancini, che ha tradotto nella presentazione lo spirito di questa mostra e Cristiana Pegoraro ideatrice e direttrice artistica del Narnia Festival, donna di grande talento artistico ed imprenditoriale che ha portato e sta portando il nome del Festival in tutto il mondo. Basti pensare che la conferenza stampa viene fatta a New York e genera uno scambio culturale fra professionisti, studenti e territorio senza precedenti, dando l’opportunità a tante realtà internazionali, nazionali e locali di inserirsi nel contesto. La mia soddisfazione – aggiunge – è quando arrivano messaggi di stima, amicizia ed affetto sinceri da parte di altre donne a quando ti senti completamente a proprio agio in un gruppo”.