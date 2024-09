Montone, nella chiesa di San Francesco l’evento “Tutto t’orna

Sabato 28 settembre arte, musica e spettacolo dal vivo con l’inaugurazione della mostra di Luca Morganti

“Tutto t’orna” è il titolo dell’evento che prenderà vita domani sera (sabato 28 settembre) alle ore 19 nella chiesa di San Francesco a Montone. Una proposta culturale, promossa dall’amministrazione comunale, racchiusa in una performance di danza contemporanea su musica elettronica e nell’inaugurazione dell’omonima esposizione dell’artista montonese Luca Morganti.

Sulle note del maestro Angelo Benedetti, sarà la danzatrice Valentina Moar a creare suggestioni con il corpo e il movimento, in una aperta riflessione sul ruolo dell’esperienza, che valica i confini del tempo e “ritorna” per portare consapevolezza nel presente. La performance avverrà in simbiosi con l’installazione artistica di Luca Morganti, una mostra personale in perfetta continuità con lo spazio che ospita il tutto. L’esposizione resterà visibile oltre la serata dell’evento per più di un mese.

L’iniziativa è finanziata dal PR – FESR 2021-2027 Priorità 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023” – Progetto Fuori Festival – Loving Arts