Montefalco, weekend pieno di iniziative nella ringhiera dell’Umbria

Montefalco si prepara a vivere un fine settimana ricco di iniziative. Sabato 28 maggio alle 17, infatti, il Consorzio Tutela vini Montefalco propone un nuovo appuntamento con ‘Montefalco nel bicchiere’, degustazione di cinque vini del territorio.

Grazie alla guida di esperti sommelier i partecipanti scopriranno veri e propri ‘gioielli enologici’ nella sede del Consorzio dove sarà possibile degustare due bianchi, uno Spoleto DOC Trebbiano Spoletino ed un Montefalco Bianco DOC o Montefalco Grechetto DOC e tre rossi, un Montefalco Rosso DOC ed il Montefalco Sagrantino DOCG sia nella versione secca che passita.

Torna, poi, sabato 28 e domenica 29 ‘Cantine aperte’, evento organizzato da Movimento turismo del vino che quest’anno prevede un doppio appuntamento sabato, con la Cena con il vignaiolo, mentre domenica le cantine di Montefalco aderenti all’iniziativa apriranno le loro porte per visite guidate con degustazioni dei vini del territorio e speciali abbinamenti con prodotti tipici, il tutto regalando divertimento e relax all’aria aperta nello scenario incantevole delle colline di Montefalco. Domenica, inoltre, alle 17.30 al Museo di San Francesco, si svolgerà la presentazione del libro ‘Cronache dal mondo dell’arte 1, storie curiose di artisti e dintorni’.

Il volume di Antonio Capitano conduce nel mondo dell’arte con un punto di vista differente, ma che consente di scoprire alcune vicende dal sapore teatrale e cinematografico. Ritratti poco noti da sembrare quasi inediti di artisti dal valore universale e dalla vita non sempre semplice se non addirittura avventurosa. Gli altri occhi di Piero della Francesca, i paradossi del Pinturicchio, i tormenti del Masaccio, il riscatto di Mantegna, per arrivare a Leonardo e Botticelli ristoratori; i pensieri ad alta voce di artisti come Benozzo Gozzoli, Francesco del Cossa, capaci di descrivere per i mecenati del tempo un mirabile contenuto emozionale.

Le letture saranno a cura di Marianna Scibetta, mentre Francesco Moroni entrerà nelle impressioni di lettura da lettore. L’attività si svolge su prenotazione con posti limitati. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0742.379598 o scrivere un’e-mail a museomontefalco@gmail.com.