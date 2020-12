Monte Castello di Vibio: lezioni gratuite di inglese per bambini. Il laboratorio English for Kids è aperto a bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni

Sono aperte le iscrizioni a English for Kids: un laboratorio per bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni, per imparare l’inglese divertendosi attraverso tante attività ludico ricreative (giochi, associazioni immagine parola, lettura storielle e filastrocche ecc.). L’iniziativa è interna al progetto Open Linbrary – Le biblioteche incontrano il territorio, finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Centro per il libro e la lettura, attuato dalla Cooperativa Frontiera Lavoro e che vede come partner il Comune di Montecastello di Vibio. Amministrazione e organizzatori del laboratorio propongono il percorso per contribuire alle finalità del progetto: promuovere e sensibilizzare alla lettura e all’ascolto, nonché per rafforzare la domestichezza dei bambini nell’uso della lingua inglese. Il laboratorio è gratuito e aperto a bambini e bambine di ogni nazionalità e residenza: per iscriversi o chiedere informazioni basta scrivere alla mail angelomoretti@frontieralavoro.it o chiamare al 3289698117.

Gli incontri si terranno online, utilizzando la piattaforma ZOOM pro, scaricabile gratuitamente, e saranno accessibili tramite un semplice link anche da smartphone e tablet. Il percorso è articolato in 10 incontri di circa un’ora e mezza ciascuno, a partire dal 29 dicembre o da data successiva alla formazione del gruppo classe (minimo10 bambini). Si svolgerà di pomeriggio, con cadenza scelta dalla docente insieme ai genitori. E’ prevista anche la realizzazione di un output di progetto: un prodotto audiovisivo composto assemblando disegni e voci recitanti dei bambini. Alla fine del percorso sarà consegnato ai bambini un attestato di partecipazione, rilasciato da Frontiera Lavoro, ente di formazione accreditato dalla regione Umbria. Maggiori info nel sito di frontiera Lavoro www.frontieralavoro.it.