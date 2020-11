Monte Castello di Vibio: decori natalizi per portoni e finestre. La ProLoco al lavoro per rendere il centro storico bello e accogliente

In tempi di pandemia, con un Natale che sarà sicuramente diverso dagli altri, la ProLoco di Monte Castello di Vibio si organizza per far diventare il centro storico ancora più bello e accogliente di quanto già non sia ora.