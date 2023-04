Sono 30 i produttori di Bevagna e di altre regioni che saranno protagonisti domenica 30 aprile, dalle ore 11 alle ore 19, di “Mevania Wine Festival”. Tutto è pronto per il suggestivo appuntamento che si svolgerà nel Chiostro di San Domenico, una delle location più suggestive di Bevagna.

Mevania, la Bevagna romana, che ebbe il suo splendore nella prima età imperiale (I e II secolo d.C) è oggi un meraviglioso borgo umbro dove storia e tradizione incontrano i vini e i prodotti di un territorio magico. Da qui nasce l’idea dell’evento, promosso da Associazione Culturale Share – organizzatori anche de La Sagrantina (passeggiata enogastronomica al tramonto tra borghi, vigne e cantine, ulivi e frantoi che tornerà anche nel 2023) – in collaborazione con il Comune di Bevagna, Slow Wine Umbria e Slow Food Condotta Valle Umbra.

“Questa manifestazione – afferma il sindaco di Bevagna Annarita Falsacappa – ha raccolto tantissime adesioni da parte delle attività e delle cantine coinvolte. Un’iniziativa che unisce la bellezza del paesaggio, dell’ambiente e della natura che circondano Bevagna e le strutture che parteciperanno. Tutte realtà che sono state allettate dalla bellezza della manifestazione. Sono tantissime, infatti, le cantine bevanati che hanno aderito a un’iniziativa che per la prima volta è riuscita a coinvolgerle nella loro totalità. Cantine che non vedevano mai partire direttamente da Bevagna un evento che potesse farle partecipare in blocco e, proprio per questo, ha trovato l’apprezzamento di tutti. L’amministrazione comunale è quindi particolarmente orgogliosa di questo prezioso coinvolgimento”.