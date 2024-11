Marsciano, stagione di prosa del Concordia: aumento degli abbonati

Il numero degli abbonati si attesta intorno alle 80 unità

È stato un pubblico numeroso, tanto da riempire il Teatro, quello che lunedì 18 novembre ha assistito alla prova attoriale di Stefano Fresi, andato in scena al Concordia di Marsciano con lo spettacolo Dioggene scritto e diretto da Giacomo Battiato, primo dei sette appuntamenti che caratterizzano la Stagione di Prosa 2024/2025.

Grande la soddisfazione dell’assessore alla cultura del Comune di Marsciano, Michele Capoccia. “A testimoniare il grande interesse suscitato da questa Stagione di Prosa – spiega l’assessore – c’è un primo ed importante dato, il numero degli abbonati che, attestandosi intorno alle 80 unità, rappresenta una crescita importante rispetto agli ultimi due anni, con un pieno recupero dei livelli precedenti il Covid. Ringrazio gli uffici del Comune e le associazioni, il cui impegno è risultato fondamentale nel diffondere e far appassionare quante più persone possibili ad una offerta teatrale di assoluto livello, frutto della preziosa collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria. Mi fa particolarmente piacere sottolineare anche il buon andamento della campagna abbonamenti riservati agli studenti. Siamo convinti di poter far crescere, anche in questo caso, il coinvolgimento dei nostri giovani. Utilizzare la cultura come volano per la partecipazione civica e democratica delle giovani generazioni è una delle priorità di questa nuova Amministrazione”.

Con il secondo appuntamento della Stagione, in programma martedì 3 dicembre alle 20.45, per il pubblico marscianese torna la trasferta al teatro Morlacchi di Perugia. Lo spettacolo Amleto² di e con Filippo Timi porta sul palco una nuova edizione dell’Amleto, una rilettura dove ogni gesto o parola diventa gioco e voce personale, una sorta di provocazione intelligente. Tutto il programma e la informazioni per l’acquisto dei biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro Concordia o, online, sul sito del Teatro Stabile https://teatrostabile.umbria.it/citta-tsu/marsciano-24-25/