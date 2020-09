Marsciano: proroga scadenza Imu concessa a imprese e partite iva. Le attività che si sono avvalse della proroga devono presentare, sempre entro il 30 settembre, una dichiarazione circa le difficoltà economiche avute a seguito della pandemia

Scade mercoledì 30 settembre 2020 la proroga che lo scorso giugno il Comune di Marsciano, per venire incontro alle difficoltà che il lockdown ha determinato su gran parte del tessuto economico, ha concesso per il pagamento dell’acconto Imu (Imposta municipale unica) a tutte quelle attività produttive, economiche e professionali che avevano subito un peggioramento della loro situazione economico-finanziaria come conseguenza delle misure di contrasto alla pandemia da covid-19 (ad eccezione delle imprese del settore turistico che, invece, sono state esentate dal pagamento dell’acconto come previsto dal Decreto Legge del 19 maggio 2020).

Il Comune ricorda, quindi, ai soggetti che si sono avvalsi della proroga, e che non abbiano già provveduto, che il pagamento dell’acconto va effettuato entro mercoledì 30 settembre e che contestualmente va presentato un modello compilato con la dichiarazione, mediante autocertificazione, in cui si attesta lo stato di difficoltà finanziaria a seguito dell’emergenza sanitaria.

Le informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Marsciano, sulla pagina Facebook dell’Ente e contattando l’area entrate del Comune al numero 0758747292.