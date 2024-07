Marco Squarta si dimette dopo elezione in Europa

Il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Marco Squarta, ha annunciato oggi le dimissioni dalla carica, a seguito della sua elezione al Parlamento europeo.

Squarta – in una nota diffusa dall’ufficio stampa di di Palazzo Cesaroni – esprime

“profonda gratitudine per gli anni trascorsi, ringraziando calorosamente i colleghi consiglieri, la presidente Donatella Tesei, gli assessori, lo staff e tutto il personale dell’Assemblea legislativa per il loro incondizionato supporto e collaborazione. Questi anni – scrive il presidente – sono stati caratterizzati da un intenso lavoro e da battaglie fondamentali per il sociale e per l’uguaglianza tra i cittadini. È stato un privilegio servire la nostra comunità e lavorare fianco a fianco con persone di straordinaria dedizione e competenza. Ricordo con emozione le difficoltà affrontate durante la pandemia di Covid-19, l’impegno incessante dell’Assemblea legislativa nel sostenere la popolazione in quei momenti critici. La pandemia è stata una sfida senza precedenti per tutti noi, ma insieme siamo riusciti a superarla, dimostrando una resilienza e una solidarietà straordinarie”.