Manutenzione stradale: nuovo macchinario per interventi più efficaci

Si tratta di un camion con cassone termico per il catrame

Il parco mezzi del Cantiere comunale di Perugia è stato dotato di nuovo strumento meccanico fondamentale per migliorare l’efficienza dei lavori di manutenzione stradale: un camion con cassone termico per il catrame, che consentirà di mantenere la materia prima alla temperatura ideale per l’intera giornata lavorativa.

Un investimento significativo realizzato per poter assicurare interventi più efficaci e duraturi sulle strade della città. Grazie a questo nuovo mezzo, il catrame prelevato dagli stabilimenti al mattino resterà alla temperatura ottimale fino alla posa, migliorando così la qualità delle riparazioni e rendendo il lavoro degli operai comunali più agevole ed efficiente.

A sottolineare l’importanza di questo passo avanti per il settore manutenzioni stradali, sono stati la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Zuccherini che hanno riservato ieri, in occasione della consegna del mezzo, una visita al cantiere comunale.

“Crediamo fortemente nel ruolo strategico del cantiere comunale per la città e per l’amministrazione” ha dichiarato la sindaca Ferdinandi. “Per questo – ha aggiunto – stiamo investendo in mezzi e risorse adeguate, con l’obiettivo di rafforzare il settore e migliorare le manutenzioni sul territorio”.

Per l’assessore Francesco Zuccherini “si tratta di un primo acquisto davvero fondamentale per il potenziamento della dotazione di nuovi strumenti e macchinari destinati al nostro Cantiere. Nelle prossime settimane – sottolinea – verranno consegnate altre strumentazioni tra cui: una traccialinee, una tappabuche e una nuova autogru”.

“Intendiamo continuare a investire – conclude – per migliorare sempre più l’efficienza del lavoro del cantiere comunale, garantendo al contempo maggiore sicurezza per i nostri operai e interventi più tempestivi sulla rete viaria di Perugia”.