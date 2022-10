Luna Park: una giornata speciale dedicata alle associazioni per persone con disabilità

Il luna park conferma, oltre a quella ludica, anche la sua storica vocazione sociale con una mattinata interamente dedicata alle associazioni per persone con disabilità.

Oggi, 27 ottobre, tutte le attrazioni dei Baracconi, eccezionalmente aperte di mattina, sono state a disposizione delle associazioni per regalare ai ragazzi e ragazze con disabilità sorrisi, divertimento ed un po’ di spensieratezza.

Presenti l’assessore allo sport e commercio Clara Pastorelli e Vincenzo La Scala, rappresentante dei giostrai.

Queste le associazioni presenti per un totale di circa 300 partecipanti:

CSRE diurno “San Giuseppe”; Fondazione Aurap; Comunità Capodarco; Laboratorio S. Costanzo e Cecconi”; Centro Socio Riabilitativo Educativo dì Umbertide; CSRE Il Bucaneve; Centro Speranza di Fratta Todina; Opera Don Guanella Perugia, Comunità Capodarco di Gubbio.

“È stata una giornata speciale, ricca di sorrisi e di divertimento. Una di quelle giornate in grado di scaldarti il cuore – ha sottolineato l’assessore Clara Pastorelli – Vorrei ringraziare, innanzitutto, le associazioni che hanno partecipato ma soprattutto i ragazzi e le ragazze che con il loro entusiasmo c’hanno veramente arricchito. Infine vorrei ringraziare i giostrai che anche quest’anno si sono prestati con grande disponibilità ad organizzare una giornata dal profondo valore sociale, aprendo le attrazioni gratuitamente per donare un sorriso ai ragazzi delle associazioni. In tempi complessi come quelli che stiamo vivendo è stata un’adesione non scontata che apprezziamo molto perché conferma l’attenzione verso i cittadini, soprattutto quelli meno fortunati, da parte degli esercenti”.