Lugnano in Teverina: pubblicato bando regionale per borse di studio

Il Comune sostiene il diritto allo studio

Contrastare la dispersione scolastica e il rischio di fallimento formativo precoce sono gli obiettivi condivisi dal Comune di Lugnano in Teverina e contenuti nel bando della Regione per borse di studio a favore di studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie, iscritti all’anno scolastico 2021/2022. L’avviso a cui anche Lugnano ha aderito pubblicandolo sul sito, sostiene il diritto allo studio e promuove l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Le borse di studio sono così suddivise: per la scuola primaria 150 euro, per la secondaria di primo grado 250 e per quella di secondo grado 400. Le borse di studio riguardano l’anno scolastico 2021-2022 e sono destinate a studenti e studentesse residenti in Umbria. Possono presentare domanda di accesso al beneficio i maggiorenni o, nel caso di minori o di disabili maggiorenni, chi ne esercita la responsabilità genitoriale o legale.