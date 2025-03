Lucio Corsi sul main stage dei Giardini del Frontone

Si arricchisce la lineup del festival con un altro artista che arriva dal palco di Sanremo 2025 e che rappresenterà l’Italia all’Eurovision

PERUGIA – Pesca ancora dai big di Sanremo la 12/a edizione dell’Umbria che Spacca, sempre più ricca di grandi ospiti. Dopo Guè e Rose Villain, anche loro tra i protagonisti sul palco dell’Ariston, ora è il turno di Lucio Corsi.

Il cantautore toscano, che ha dimostrato tutte le sue qualità nel riuscire a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima, è così atteso al festival per l’ultima eccezionale serata di domenica 6 luglio, quella solitamente riservata per la festa finale ad ingresso gratuito.

Un’altra bella sorpresa quindi per il pubblico dell’Umbria che Spacca, in programma a Perugia dal 2 al 6 luglio 2025, che potrà ascoltare e vedere dal vivo Corsi sul main stage dei Giardini del Frontone. Con le sue canzoni dipinge paesaggi, racconta storie, accende falò dentro l’anima. Artista fuori dal tempo, Corsi regalerà così un viaggio dentro il suo mondo.

Dopo aver partecipato in gara alla 75/a edizione Festival di Sanremo, come sua prima volta, Corsi si è classificato al secondo posto e ha vinto il Premio della Critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”. Sarà lui a rappresentare l’Italia all’Eurovision 2025.

Dopo aver annunciato il tutto esaurito nell’imminente tour nei club al via ad aprile, e alla vigilia dell’uscita (21 marzo) del nuovo omonimo album “Volevo essere un duro”, il cantautore ha annunciato anche le prime date estive. Oltre a quelle di Rock in Roma e di Milano Summer Festival, c’è ora anche la tappa umbra del tour estivo all’Umbria che Spacca, che si conferma quindi uno dei festival più importanti a livello nazionale.

“Volevo essere un duro”, afferma Corsi, “è un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore”. “È un album di fantasia – prosegue l’artista – con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. È un disco di ricordi personali mescolati a storie di altra gente. Ci sono molti personaggi in queste canzoni, da Rocco il bullo della scuola media al Re del rave, una sagoma romantica e sgangherata, fino a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa)”.

Scritta e composta da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, che hanno curato anche la produzione assieme a Antonio “Cuper” Cupertino, “Volevo essere un duro” parla di quanto il mondo ci vorrebbe infallibili, con la solidità dei sassi e la perfezione dei fi ori, senza dirci però che tutti i fiori sono appesi a un filo. E ci ricorda “quanto è duro il mondo per quelli normali”.

La data estiva gratuita a Perugia sarà quindi l’occasione imperdibile per abbracciare il cantautore nella dimensione live, a lui cara, e per ascoltare i brani del suo nuovo album.

“L’Umbria che Spacca” è ideato, sviluppato e promosso dalla Roghers Staff APS, con una sempre maggiore attenzione alla multidisciplinarietà e multisettorialità per offrire al pubblico una varietà di esperienze culturali ma soprattutto grandi protagonisti della scena musicale contemporanea, senza dimenticare di dare spazio alle realtà del territorio.

L’edizione 2025, con una serie di eventi itineranti e di importanti novità che saranno annunciate prossimamente, è in programma dal 2 al 6 luglio per avvolgere di musica e non solo il centro storico del capoluogo umbro. Il festival ha già annunciato in precedenza anche le precedenti serate di mercoledì 2 luglio, con i Baustelle per il tour estivo dei 25 anni di carriera della storica band e il cantautore siracusano Marco Castello (due universi musicali che si incontrano combinando eleganza senza tempo e un groove che attraversa generazioni), di giovedì 3 luglio con la cantante dai capelli azzurri Rose Villain, di venerdì 4 Luglio con il duo degli Psicologi, composto da Alessio Aresu (Lil Kaneki) e Drast (Marco De Cesaris), insieme a Giuse The Lizia e Centomilacarie, per una serata dedicata ai giovanissimi, ed infine quella di sabato 5 luglio con della leggenda dell’hip hop italiano Guè. Biglietti disponibili sul sito del festival www.umbriachespacca.it.

Info e contatti

Sito: www.umbriachespacca.it

Facebook: www.facebook.com/UmbriaCheSpacca/

Instagram: www.instagram.com/umbriachespacca/