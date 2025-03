Il 21 marzo, nella Giornata mondiale della Sindrome di Down, al Quasar Village parte il progetto ‘Uno in più’

Obiettivo aiutare le persone con la Sindrome di Down a crescere e sviluppare autonomia – In programma per i clienti laboratori creativi, corso e contest fotografico, momenti di formazione

Un progetto che nasce per aiutare le persone con Sindrome di Down a crescere, sviluppare autonomia e contribuire attivamente alla comunità, attraverso programmi educativi, iniziative di inserimento lavorativo e attività sociali. Si chiama ‘Uno in più’ ed è promosso dall’omonima Associazione, dal Quasar Village, centro commerciale di Corciano di proprietà di PAC 2000A Conad e dal Becoming X – Art + Sound Collective, in collaborazione con Publievent srl e il patrocinio del Comune di Corciano.

Il progetto si sviluppa in un articolato programma che partirà, in occasione della Giornata mondiale della Sindrome di Down, da venerdì 21 a domenica 23 marzo. Le ragazze e i ragazzi di ‘Uno in più’, nei tre giorni dalle 16 alle 19, daranno vita a un laboratorio creativo gratuito e aperto a tutti i visitatori del centro commerciale, guidati dagli artisti di Becoming X – Art + Sound Collective. Un’occasione per valorizzare ogni talento e dare spazio all’espressione personale attraverso i colori. L’esperienza culminerà nella realizzazione di un’opera inclusiva, che sarà completata domenica 23 marzo dagli artisti del collettivo.

Giovedì 27 e venerdì 28 marzo dalle 9 alle 11 si svolgeranno, invece, gli incontri di formazione per gli operatori e per i clienti del Quasar Village, corsi di crescita professionale e personale volti all’inclusione. Il progetto prevede poi quattro giornate 10, 11, 17 e 18 maggio nelle quali si potrà partecipare, dalle 16 alle 19, a un corso gratuito per imparare a realizzare foto, stories e reels con lo smartphone. Il progetto si concluderà domenica 18 maggio dalle 16 con la partecipazione dei rappresentanti dell’Associazione, le autorità locali, la premiazione dei partecipanti ai corsi di foto e video e la presentazione di alcune risorse con Sindrome di Down che verranno inserite nel mondo del lavoro all’interno dei punti vendita del Quasar Village.